مروان شربل لموقعنا: في حال حصول فراغ في الرئاسة الاولى بعد عام يصبح عندنا 24 رئيس جمهورية

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أكد الوزير السابق مروان شربل للـ tayyar.org في ما يُحكى عن موعد تقريب الانتخابات النيابية من أيار بحسب ما حددته وزارة الداخلية الى آذار، أنه بطبيعة الحال إن لوائح الشطب تُنجز في الثلاثين من آذار المقبل وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات قبل هذا الموعد، وأضاف شربل:"بعد الثلاثين من آذار يمكن تحديد أي يوم أحد لإجراء الانتخابات اذا فعلا كانت هناك نيّة لتقريب الموعد والا فإن الانتخابات في موعدها". وأكد شربل أنه يعتقد أنه فعلا الانتخابات ستُجرى في موعدها لأن تطييرها هو فصل غير مرغوب به لا داخلياً ولا خارجياً ولا قانونياً، لافتاً الى أن أي نيّة لتمديد ولاية المجلس الحالي ستنعكس سلباً على القوى السياسية التي ستشارك في الجلسة النيابية التي ستنعقد لهذه الغاية، وبالتالي ستكون هذه القوى محرجة جدّاً أمام الشعب اللبناني وحتى أمام جمهورها. وردّاً على سؤال عن سيناريو تمديد المجلس لنفسه وحصول فراغ في سدّة الرئاسة الأولى بعد انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، قال شربل إنه اذا حصل ذلك تستلم الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي البلاد "وبصير في عنا 24 رئيس جمهورية بدلاً من رئيس جمهورية واحد"، مستبعداً في الوقت نفسه هذا الاحتمال.

وفي الختام، وعما تقوله مصادر متابعة لموقعنا عن أن هناك رغبة لدى بعض الكتل بتطيير عملية اقتراع المغتربين لسبب أو لآخر، يجدد شربل التأكيد أن أي تعديل في قانون الانتخاب بحاجة لقرار في المجلس النيابي، واذا لم تتوافر الاكثرية لذلك لا يمكن حصول هكذا أمر.