قوى الأمن تنظم تعبئة البنزين في محطة في شحيم وتمنع التجاوزات

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نظمت عناصر من قوى الأمن الداخلي، من فصيلة شحيم، منذ الصباح الباكر، بإمرة النقيب حمد قيس، عملية تعبئة البنزين في محطة الحجاوي، عند مدخل شحيم الغربي، حيث منعت التجاوزات والفوضى، وحصرت التعبئة فقط للسيارات المتوقفة بالدور، ورفضت تعبئة الغالونات، ما اشاع هذا الأمر ارتياحا كبيرا لدى أبناء المنطقة والمواطنين الذين ينتظرون بالدور باب المحطة، كما وساهمت هذه الإجراءات بالحفاظ على الهدوء وعدم التسبب بأي زحمة سير على الطريق العام لشحيم، التي تشهد حركة ضغط سير كثيفة .



وتستمر عملية التعبئة دون ان يسجل اي اخلال بالإجراءات .