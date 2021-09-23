نقابة المحامين تعلن فكّ الإضراب!

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دعا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مجلس نقابة المحامين الى جلسة إستثنائية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/09/2021، وبعد التداول، صدر عن المجلس بيان جاء فيه:

"في ضوء الإجتماع الذي حصل ظهر اليوم في 23/09/2021، في ما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من جهة، وكلّ من نقيبَيّ المحامين في بيروت وطرابلس وأمينَيّ السرّ في النقابتَين من جهة أُخرى، والذي صدر على أثره بيان مشترك عن الجانبَين بالإضافة الى تعميم صدر عن النائب العام التمييزي بالتاريخ نفسه، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت رفع إضراب المحامين، على أنْ يُعاودوا العمل فور صدور هذا البيان".