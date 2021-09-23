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بالفيديو - طرابلسي: البطاقة او الهوية التربوية بغاية الاهمية والهدف وضع حد للتزوير في القطاع التربوي

23
SEPTEMBER
2021
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عقد النائب ادكار طرابلسي مؤتمر صحافي عقب اقرار لجنة الادارة والعدل اقتراحي قوانين تقدم بهما مع النائب اسعد درغام واكد طرابلسي خلال المؤتمر ان الغاية من هذا الاقتراح هي ان يصبح التوجه العلمي للطلاب اللبنانيين توجه مهني بسبب سوق العمل املاً ان يصل الاقتراح الى الهيئة العامة في وقت قريب.


واشار الى ان المركز التربوي للبحوث والانماء تبنى فلسفة الاقتراح، واكد ان من خلال هذا الاقتراح يمكن تغيير صورة لبنان و لا يتخرج الطلاب الى سوق البطالة ما يجعلنا متشابهين للدول التي نهضت بفضل العلوم التطبيقية والتقنية.


اما الاقتراح الثاني او ما عرف بالبطاقة او الهوية التربوية فهو بغاية الاهمية والهدف منه وضع حد للتزوير في القطاع التربوي بحسب طرابلسي.


هذه البطاقة تعطي كافة الطلاب من الحضانة حتى الثانوية رقم واحد يسجل من خلاله في كافة الوزارات والقطاعات المعنية (وزارة الصحة، العمل.. مؤسسة الضمان الاجتماعي) وتستخدم البطاقة ايضاً لدعم الاهالي في اقساط الطلاب ولدعم القطاع التربوي الخاص في توجيه المال لرواتب الاساتذة.

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