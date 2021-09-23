بين الهوية التربوية والتعليم الجامعي عن بعد.. بالفيديو - النائب إدكار طرابلسي: لإحالة مشروع الحكومة السابقة لدعم القطاع التربوي بـ 500 مليار ليرة

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عقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة، على إثر إقرار لجنة الادارة والعدل اقتراحي قانونين كان قد تقدّم بهما مع النائب اسعد درغام، وأكد طرابلسي في خلال المؤتمر أن الغاية من الاقتراح الأول أن يصبح التوجه العلمي للطلاب اللبنانيين توجهاً مهنياً يدخلهم الى سوق العمل آملاً أن يصل الاقتراح إلى الهيئة العامة في وقت قريب.

وأشار إلى ان المركز التربوي للبحوث والانماء تبنى فلسفة الاقتراح، مشدداً على أنه من خلال هذا الاقتراح وترجمته بمنهاج تربوي يأخذ بعين الاعتبار المواد المهنية والتقنية والتطبيقية يُغيّر مسار التربية في لبنان، ويجعلنا نشبه الدول التي سبق ونهضت بفضل العلوم التطبيقية والتقنية.

أما الاقتراح الثاني، أو ما عرف بالبطاقة أو الهوية التربوية، تابع النائب طرابلسي، فهو بغاية الأهمية هدفه وضع حد للتزوير في القطاع التربوي، موضحاً أن هذه البطاقة تعطي الطلاب من الحضانة حتى الثانوية رقماً واحداً يسجل من خلاله في الوزارات والقطاعات المعنية (وزارة الصحة، العمل، مؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها)، وتستخدم البطاقة ايضاً لدعم الأهالي في أقساط الطلاب ولدعم القطاع التربوي الخاص في توجيه المال لرواتب الاساتذة.

وطالب طرابلسي لجان التربية والادارة والعدل والتكنولوجيا، وخاصة لجنة التربية، دراسة وإقرار اقتراحه حول التعليم الجامعي عن بُعد، وذلك بعد مرور سنتين ونصف السنة من المماطلة، بمخالفة واضحة للنظام الداخلي للبرلمان، وبمحاولة لتمرير اقتراحات أخرى تتعارض مع منطق التشريع السليم.

كما طالب طرابلسي بإحالة مشروع الحكومة السابقة لدعم القطاع التربوي الخاص والرسمي بـ 500 مليار ليرة، بعد ان سبق له وأقٍر في لجنة التربية النيابية وأُسقِط بطريقة مريبة في اللجان المشتركة مع فقدان النصاب، ما حرم الطلاب المساعدة المنتظرة عن العام الدراسي الفائت.