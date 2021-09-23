لجنة الاقتصاد طالبت بخطة اقتصادية انقاذية مفصلة.. البستاني: الدعم والبطاقة التمويلية يجب ان يسيرا سويا

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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي: الكسندر ماطوسيان، روجيه عازار، علي درويش وشوقي الدكاش.

اثر الجلسة، قال البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشت اقتراحا تقدم به الزميل علي درويش لزيارة طرابلس. هذا الاقتراح قدم الى اللجنة منذ شهرين لكن الظروف الميدانية لم تكن متاحة. تداولت اللجنة بهذا الموضوع وقررنا ان نقوم بزيارة الى طرابلس، والزميل درويش موكل من اللجنة ليحدد برنامج الزيارة، وهي ليست لعرضها كبديل عن مدينة بيروت، لكن لنعطي اهمية لطرابلس، بالنسبة للمرفأ والمنطقة الاقتصادية، وسنستمع الى آراء الاقتصاديين والتجار في طرابلس".



اضاف: "الموضوع الثاني هو جردة للقوانين التي قدمت الى لجنة الاقتصاد لنكون جاهزين دائما. وقد طلبنا من أمانة السر ان تزودنا بها، ونحن قمنا بكل واجباتنا ودرسنا كل القوانين".



وتابع: "الموضوع الثالث هو البيان الوزاري، فهو عبارة عن جملة افكار ولكنه ليس خطة اقتصادية. توافقنا في اللجنة على اننا نريد خطة اقتصادية انقاذية مفصلة، والزملاء كان لديهم آراء وهناك امور يجب ان تتم بسرعة"، مشيرا الى ان أحد اعضاء اللجنة تحدث عن أهمية موسم التفاح والعنب".



وقال: "أصبح لدى أعضاء اللجنة تواصل مع اصحاب الاختصاص لنسرع الخطة الاقتصادية، ما نطلبه كلجنة هو مواكبة الخطة والتعليق عليها، حتى لا تحال الينا ويكون فيها بعض الاخطاء وسنكون فاعلين على الارض لنواكب هذه الخطة".



واشار الى انه تم البحث ايضا في موضوع البطاقة التمويلية، وقال: "هناك قلق عند اعضاء اللجنة حول تنفيذها بعد ان أقرها مجلس النواب. بعد التطورات وتشكيل الحكومة طلبوا منا ان نعطيهم فترة اسبوع لكي يدرسوا الملف، والدعم هو موضوع قلق جديد للمواطن. وكنا قلنا في المجلس ان الدعم والبطاقة التمويلية يجب ان يسيرا سويا، واللجنة ستتابع الموضوع.