ابي رميا يبحث مع الابيض في حاجات قضاء جبيل الصحية والاستشفائية‎‎

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زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة د. فراس الابيض في مكتبه في الوزارة.

وبعد التهنئة، تم تناول الملفات الصحية في قضاء جبيل وأهمها كيفية تطوير مراكز الرعاية الصحية ونشرها في كافة قضاء جبيل ليستطيع المواطنين الاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

كما وتم البحث في كيفية تطوير مستشفى قرطبا الحكومي وتجهيزه بالاضافة الى مستشفى ميفوق لاستكمال انشائه.

كذلك تم النقاش في آلية تأمين أدوية لقضاء جبيل بما فيها أدوية الامراض المستعصية متطرقين الى مركز الأدوية الذي هو قيد الانشاء حاليا في مستشفى البوار الحكومي والى أهمية إطلاق العمل فيه حيث يسهل بشكل خاص حياة المواطنين في محافظة جبيل وكسروان والفتوح.

كما اكد الوزير عن تأمين كميات كافية من اللقاحات لتغطية حاجة قضاء جبيل.