رئيس الجمهورية يلقي غدا بتقنية الفيديو كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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الرئيس عون التقى وزير الداخلية والبلديات ورأس اجتماعا لفريق التفاوض على الحدود البحرية

الوزير مولولي: استعرضنا التحضيرات الجارية لاتمام العملية الانتخابية في وقتها باجواء مستقرة واليوم سنعالج مسألة الكشف على المحطات ومخزونها

الرئيس عون أبرق الى خادم الحرمين الشريفين لمناسبة عيد توحيد المملكة: لا يسعني الا ان استذكر روابط الاخوة التي تجمعنا منذ زمن المؤسس وادعو لتكليل جهودكم في توطيد أواصر التضامن العربي الذي احوج ما نحن بحاجة اليه اليوم

يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر غد الجمعة (بتوقيت بيروت)، كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، ويتناول فيها موقف لبنان من التطورات المحلية والإقليمية، إضافة الى الثوابت اللبنانية حيال القضايا المطروحة.

وسيوجه الرئيس عون كلمته عبر تقنية " الفيديو" من مكتبه في قصر بعبدا.

وزير الداخلية والبلديات

الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات تناولت شؤونا تتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد، ومسألة الحدود البحرية الجنوبية وغيرها.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية. كما تطرق البحث الى التحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

الوزير المولوي

وبعد اللقاء، تحدث وزير الداخلية الى الصحافيين فقال:" تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس في قصر بعبدا، وشكرته على ثقته ووضعته في الاجواء الامنية في البلد، وفي صورة كل ما يحصل فيه، خاصة ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات، وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العينة المأخوذة منها، وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والاصول.

كما استعرضت مع فخامته التحضيرات الجارية لاتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط اجواء مستقرة امنياً، بدءاً من اعداد المراسيم لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، الى التحضيرات اللوجستية الاخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها...) وصولاً الى انتخابات تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع في الداخل والخارج. وسنضع فخامة الرئيس كما وسائل الاعلام، في كل جديد يتعلق بالوضع الامني او بوزارة الداخلية او بالانتخابات".

سئل: هل هناك من تعديل للموعد المقترح لاجراء الانتخابات، وسط كلام عن اجرائها في شهر آذار؟

اجاب: اذا ستجرى الانتخابات في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لان هذا الموضوع يتعلق بالمهل. لا مانع لدي في اجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده. ان ولاية المجلس تنتهي في 21 ايار، والتزمنا في البيان الوزاري باجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تجمّد وفق القانون في 30 آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 شباط و10 آذار، وفي حال اجراء الانتخابات قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجمّدة وستضعنا امام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 30 آذار، اما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا امر يعود الى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تنفذ القانون ولا تصدره.

سئل: ماذا عن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب؟

اجاب: هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع. اذا كان المقصود عن النواب الست الاضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الامر في الانتخابات المقبلة، واي تدخل تشريعي آخر يعود الى مجلس النواب.

سئل: هل ستعتمد البطاقة الممغنطة؟

اجاب: اذا هناك من نية لاطلاقها، واذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الاسراع في عملية الفرز، ونجري حالياً تقييماً لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها، وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريباً سيكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة.

سئل: معظم المحطات مغلقة، لماذا لا يتم التنسيق امنياً لفتح المحطات مام الناس؟

اجاب: تكلمت بالامس مع وزير الطاقة الذي ارسل الي ليل امس كتاباً يطلب مؤازرة الوزارة من قبل القوى الامنية للكشف على المحطات ومخزونها. واليوم سنعالج المسألة."

فريق التفاوض على الحدود البحرية

الى ذلك، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم: رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

وخلال الاجتماع سلّم الوفد الرئيس عون تقريرا يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الوزير السابق راوول نعمة

وفي قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة السابق راوول نعمة الذي شكر رئيس الجمهورية على الدعم الذي لقيه منه خلال فترة عمله الوزاري، وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة على امل ان تنجح في مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها حكومة الرئيس حسان دياب. وكانت جولة افق تناولت الأوضاع العامة وعمل الحكومة السابقة.

تهنئة العاهل السعودي بعيد توحيد المملكة

الى ذلك ابرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بين عبد العزيز آل سعود مهنئا بعيد توحيد المملكة، ومما جاء في البرقية:

"لا يسعني للمناسبة الا ان استذكر روابط الاخوة التي تجمعنا، منذ زمن المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، الذي يحفظ له لبنان مكانة بارزة، وهو الذي ارسى قواعد التلاقي على قيم الخير والاصالة التي ما زالت مملكتكم الشقيقة تسير عليها تجاه وطننا وشعبنا".

وأضاف : "انني اذ اغتنم هذه المناسبة لتهنئة جلالتكم، فانني ادعو لكم بدوام الصحة والعافية في قيادة مملكتكم الشقيقة على دروب التقدم والعزم، ولكي يصونها القدير مانحا ابناءها الهناء، ومكللا جهودكم في توطيد أواصر التضامن العربي الذي احوج ما نحن بحاجة اليه اليوم لمواجهة مختلف التحديات التي تعصف بمنطقتنا وعالمنا.

حفظ الجليل ايامكم ببركاته، مبعدا عن بلدينا الشقيقين شجون الصعاب".