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المطران عبد الساتر استقبل وزير الدولة في الحكومة الهنغارية لمساعدة المسيحيين المضطهدين وشكره على كل المساعدات

23
SEPTEMBER
2021
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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وزير الدولة في الحكومة الهنغارية لمساعدة المسيحيين المضطهدين السيد تريستان أزبيج يرافقه السفير الهنغاري في لبنان دكتور جيزا ميهاليي والوفد المرافق. وشكر المطران عبد الساتر الحكومة الهنغارية على كل ما قدمته من مساعدات بعد انفجار الرابع من آب والتي أدّت إلى عودة جزء كبير من المنكوبين إلى منازلهم بعد ترميمها من قبل فرق هندسية بتوجيه من مطرانيّة بيروت المارونيّة. ولفت المطران عبد الساتر الى أنه تم إنجاز حوالي ١٢٠٠ وحدة سكنية حتى الآن، ولا يزال العمل جار على إكمال إعادة ترميم بعض المنازل بالأموال المتبقية. كما تطرّق الحديث إلى سبل استمرار التعاون في سبيل مساعدة المسيحيين، في الشرق عمومًا، وفي لبنان خصوصًا، ولاسيّما المؤسسات التربويّة والاستشفائية فيه، في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها. واختتم اللقاء بصلاة في كابيلا المطرانيّة.

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