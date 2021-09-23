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جداول أسعار موحدّة... هذا ما كشفه وزير الاقتصاد

23
SEPTEMBER
2021
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كشف وزير الاقتصاد أمين سلام، أنّ " ما يُقارب 140 سوبرماركت تنضوي تحت مظلّة نقابة السوبرماركت، وهي تلتزم بمقررات الوزارة"، مشيرًا الى ان "نقيب المستوردين ونقيب السوبرماركت وعدانا بالتوصّل الى تسعيرة منصفة للجميع".


وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـ LBCI ان "22 الف متجر موزّع على المناطق اللبنانية كافة، ولا ينضوي تحت مظلة اي نقابة"، لافتًا الى ان الوزارة "تحاول التواصل مع هذه المحال من خلال 70 مندوبا في الوزارة".


وقال :" نحاول ان نصل الى صيغة لكي نعطي التاجر حقّه ولكن ليس على حساب المستهلك".


وأضاف "خطّتنا هي: الانفتاح والتواصل اليومي مع أصحاب المصالح والنقابات وتفعيل الدور الرقابي لا سيما مع البلديات، في مراقبة المتاجر دعما لمندوبي الوزارة، وعلى القطاع الخاص ان يتعاون معنا".


وعوّل سلام على الجوّ الإيجابي، طالبًا التعاون والتضافر من أجل مرور هذه الفترة.


وعن صدور جداول اسعار موحدّة، لفت سلام الى انها "مواضيع تقنية تُعالج بين الوزارة وهيئات الوزارة الرقابية والمندوبين"، مؤكدًا ان الوزارة تعمل على جدول أسعار ولكنه يعتمد على استقرار سعر الدولار والمحروقات.


وأشار سلام إلى أنّ "لدى وزارة الاقتصاد تطبيق وخط ساخن للتبليغ وأخذ الصور، وسيتم الاعلان عنها في أسرع وقت ممكن".


وفي موضوع المطاحن، أعلن سلام أنه "قام بالاتصالات اللازمة مع وزارة الطاقة، من أجل تسليم المطاحن مادة المازوت لكي تستمرّ في عملها، وطلب من الوزارة وضع المطاحن ضمن الاولويات لناحية تسليمها المازوت المدعوم، مشيرًا الى انه سيتابع الموضوع".

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