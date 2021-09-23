أمطار ورياح نهاراً.. ماذا عن الطقس مساءً؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائمًا جزئيًا إلى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة ورياح ناشطة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، على أن يتحسن الطقس تدريجيًا خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر يستمر تأثيره حتى مساء الجمعة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، يتحول خلال النهار الى غائم مع هطول امطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة بعواصف رعدية و رياح شديدة تقارب 75 كلم/س في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة و رياح ناشطة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية .

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 24 درجة

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 40 كم/س تشتد احيانا لتصل الى 60 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34