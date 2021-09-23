living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار ورياح نهاراً.. ماذا عن الطقس مساءً؟

23
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائمًا جزئيًا إلى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة ورياح ناشطة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، على أن يتحسن الطقس تدريجيًا خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر يستمر تأثيره حتى مساء الجمعة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، يتحول خلال النهار الى غائم مع هطول امطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة بعواصف رعدية و رياح شديدة تقارب 75 كلم/س في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة و رياح ناشطة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية .

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 24 درجة

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 40 كم/س تشتد احيانا لتصل الى 60 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout