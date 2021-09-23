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الوزير قرداحي.. ما زال مقدم برامج؟

23
SEPTEMBER
2021
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المدن


قبل يومين من تاريخ تشكيل الحكومة اللبنانية التي ضمت الاعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام، كان قرداحي في لشبونة في البرتغال يصور حلقة استثنائية من برنامج "من سيربح المليون" الذي كان يقدمه قبل عشر سنوات.


عاد قرداحي لمرة واحدة فقط الى قناة "أم بي سي" التي احتضنته لسنوات، وبنى من خلالها نجوميته العربية. صور الحلقة مع 12 نجماً من نجوم الفن والاعلام العرب، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC". وعرضت الحلقة أخيراً على قناة "أم بي سي"، ما جعل قرداحي في موقف حرج. هل يتخلى وزير عن مسؤولياته لاستئناف عمله الاعلامي؟ هل يقدم وزير برنامجاً ترفيهياً؟


وتبين أن الحلقة سُجلت قبل يومين من تاريخ تشكيل الحكومة. في 8 سبتمبر، كان قرداحي في لشبونة. وبعد تشكيل الحكومة بيومين، وعشية اجتماعها البروتوكولي الاول، وصل الى بيروت. وشارك في الحلقة كل مِن ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبدالله، وباسل خياط. تسابقوا على المليون تحت وقع أسئلة قرداحي.

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