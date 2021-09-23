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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 أيلول 2021

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 الأخبار: تفعيل النقل المشترك: بـ 60 مليون دولار فقط!

فوضى تسعير المحروقات تشرّع السوق السوداء

حملة التشكيك بالبيطار تتوسع: دياب والمشنوق وفنيانوس يطلبون تنحيته

 

 

 

الديار: المافيات تحكم البلد «وجنون الأسعار والطوابير» مستمران وتحقيقات المرفأ «اللغم الأكبر»
جهد اميركي سعودي لاجراء الانتخابات باشراف دولي ورعاية لوائح الحراك؟
غزل عوني جنبلاطي في الجبل يقلق الحريري وجعجع وإرسلان

 

 

 

نداء الوطن: باريس تواكب زيارة ميقاتي بـ"عروضات إنمائية"
البيطار لعويدات: نعم وفيق صفا هدَّدني!

 

 


اللواء: «مافيا البنزين» تهز سمعة الحكومة وتلعب بالدولار!
الإليزيه يشترط تنفيذ الإصلاحات قبل التدفقات المالية.. وتأييد كويتي وأردني لميقاتي

 

 

 

النهار: الحريري - ميقاتي حكوميّاً بين التقارب والاختلاف

 

 



البناء: عبد اللهيان محور اجتماعات وزراء الخارجية في نيويورك: الاتفاق النووي والعلاقات مع سورية / ملف المحروقات أكبر تحديات الحكومة… الطوابير والتهريب سيستمرّان بعد رفع الدعم / معركة المحقق العدلي مع المجلس النيابي تقترب من اللحظة الحرجة أمام محكمة التمييز /

 

 

 


الجمهورية: الإنتخابات وفق القانون الحالي

 

 

 

the daily star: Mikati to seek French assistance on Paris visit

 

 

 

l'orient le jour: Mikati à Paris : une visite placée sous le signe des réformes

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