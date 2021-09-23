أسرار الصحف ليوم الخميس 23 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

دعت مصادر دبلوماسية لقراءة أبعاد اجتماع وزراء خارجية المنطقة بمشاركة إيران والسعودية وتركيا ومصر وفرنسا والأردن والعراق وقطر والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والذي شكلت إعادة العلاقات الطبيعية مع سورية موضوعه الرئيسي.



خفايا

توقعت مصادر حكومية أن تدعو فرنسا لمؤتمر لدعم لبنان مطلع شهر تشرين الأول المقبل لتأمين ثلاثة مليارات دولار وفقاً للخطط التي تتمّ مناقشتها غداً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي طليعتها ملف الكهرباء وربطه بأنابيب الغاز…



نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر أن "حزب الله" تعمد تسريب خبر تهديد القاضي البيطار بعد زيارة وفيق صفا إلى قصر العدل التي أتت بعد اتصال وطلب موعد.

لا يتردد مرجع حكومي في ابلاغ سائليه انه انجز تفاهماً شاملاً بكثير من التفاصيل مع رئيس تيار سياسي.

علم ان فريق رئيس الحكومة الاستشاري يضم دبلوماسياً أوكلت اليه مهام متابعة العلاقات الدولية، كان يمكن له ان ينضم الى التشكيلة الحكومية ولكن تراجعت أسهمه في الايام الاخيرة.



اللواء: أسرار

همس

اهتم سفراء أجانب بملف قضائي، بدأ يأخذ أبعاداً غير متوقعة، ويحاولون توثيق ما يجري، لإعداد التقارير اللازمة.



غمز

ابتلع المسؤولون في مؤسسة مياه بيروت ألسنتهم، ولاذوا بالصمت، بعد انقطاع المياه عن المنازل في العاصمة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً..



لغز

أعطى تصريح قطب وسطي، انطباعاً قوياً حول صحة ما يشاع عن تبدلات في المشهد الذي يلي الانتخابات..