نداء الوطن: ميقاتي تلقى إتصال دعم من العاهل الأردني... ومجموعة الدعم الدولية ترحب بتشكيل الحكومة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أكد له خلاله عزمه على "تكثيف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، برز عشية زيارة ميقاتي باريس حراك السفيرة الفرنسية باتجاه السراي ووزارة الأشغال العامة والنقل للتداول في العروضات الفرنسية والمشاريع الإنمائية والاستثمارية المرتقبة في المرافئ والنقل المشترك والبنية التحتية، بالتوازي مع قيام وفد من مرفأ مارسيليا الفرنسي بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت ومعاينة موقع انفجار 4 آب والأضرار الناتجة عنه.

وتزامناً، رحبت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بتشكيل الحكومة الجديدة، وحثت القادة اللبنانيين على التحرك "بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار وتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي"، كما ذكّرت المجموعة ببيانها الصادر في 3 آب الفائت لتجدد التأكيد على "أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة".