الديار: قوى ٨ آذار ستحصد الأكثرية النيابية المقبلة؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الاجواء الدولية والعربية واجتماعات السفارات (في لبنان) تتابعها جيدا قوى ٨ آذار وواثقة بان الجهد الأميركي العربي لاحداث معادلة جديدة من باب الانتخابات والفوز بالاكثرية واحداث تغييرات جذرية في كل المواقع المالية والإدارية والعسكرية مع العهد الجديد وهم وسراب، وحلم لن يتحقق، وتدويل الانتخابات امر خيالي ويفجر البلد وسقط عام ١٩٨٢ولن يتكرر، وقوى ٨ آذار ستحصد الأكثرية النيابية كما حصدت في المجلس الحالي مهما بلغ حجم التدخل الأميركي، والانتخابات ستكون بين مشروعين ومن سيحصل على الأكثرية النيابية سيدير البلد وكل الخيارات تصب لصالح محور المقاwمة .

وفي ظل هذه الرهانات والصراع بين المشروعين، فإن الانتخابات النيابية حسب مصادر عليمة ستكون من أهم الاستحقاقات منذ استقلال لبنان، ولذلك فتحت كل الاحزاب الورش التنظيمية عبر تشكيل اللجان المركزية، وتنقيح لوائح الشطب والاستعانة بمراكز دراسات وخبراء للاحصاء، مع سخاء مالي عبر مساعدات اجتماعية، وإذا اقتضت»عدة الشغل» خلق توترات طائفية ومذهبية لرفع نسب التصويت فلا شيء يمنع ذلك، مع حملات اعلامية وسجالات على «مد عينك والنظر...