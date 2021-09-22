نقابة اصحاب المحطات: من غير المقبول ان نكون كبش محرقة

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رد امين سر "نقابة أصحاب المحطات في لبنان" حسن جعفر على بيان وزير الطاقة وليد فياض معتبرا أن "... من غير المقبول أن تكون المحطات كبش محرقة كالعادة، وضقنا ذرعا من القاء اللوم علينا من أول الازمة، وقد ذكرنا اننا لا نستطيع ضبط السوق السوداء التي يمارسه البعض والذي لا يشمل بكل تأكيد كل المحطات".

وأضاف جعفر: "وأما بالنسبة إلى موضوع العدادات فان هذه المشكلة التقنية قد حصلت في بعض المحطات وتمت معالجتها... وبالنسبة إلى موضوع البيع اليوم، فإن التأخير الحاصل اليوم من مديرية النفط ووزارة الطاقة في اصدار جدول تركيب الاسعار، ما جعل بعض الشركات تمتنع عن تسليم المحروقات، وبالتالي لم تسلم المحروقات إلى كل المحطات".

وتابع: "وبالنسبة إلى المحطات التي استلمت كمياتها، فنحن لم ولن نمتنع يوما عن بيع كل الكميات الموجودة لدينا، على رغم أن جدول تركيب الاسعار الصادر اليوم لم يكن منصفا لنا بجعالة 6000 ليرة عن كل 20 ليترا".