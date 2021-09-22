عاهل الاردن من الامم المتحدة: الشعب اللبناني بحاجة لدعمنا لتمكينه من النهوض من الازمة

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ألقى العاهل الاردني عبدالله الثاني، خطابا مسجلا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين وقال: "يجب أن يكون عملنا منسقا ومنظما ليترك أثرا عالميا حقيقيا فالتغيير الإيجابي لا يتحقق بالتمني. والشراكات العالمية مطلب حيوي لحل أحد أقدم الصراعات في التاريخ الحديث وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وسيستمر الأردن بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، بحسب "وكالة الانباء الاردنية - بترا".



وعن لبنان قال الملك عبدالله في خطابه: "أصدقائي، وفي منطقتنا، يواجه لبنان وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا. إن الظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين، فتجد أسرا بلا قوت يومهم، وبيوتا بلا كهرباء أو مياه، وشركات غير قادرة على العمل. في هذا الوقت العصيب، يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل، لتمكينه من النهوض من هذه الأزمة، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ، نشارك فيها جميعنا. وعلى العالم ألا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان. والأردنيون يعرفون جيدا الأثر الكبير للجوء".





واشار الى ان "التخلي عمن يحتاجون المساعدة، وترك الأبرياء عرضة للخطر، وترك الصراعات تستشري دون حلها، يخدم المتطرفين حول العالم، الذين يستغلون حالة اليأس والإحباط والغضب الناجمة عن هذه الأزمات".



وقال: "الحرب على الإرهاب والتطرف لم تنته بعد وهناك حاجة ملحة للعمل العالمي المشترك. ولطالما دعا الأردن لبناء شبكات إقليمية لتعزيز المنعة، بهدف تجميع الموارد وتطوير القدرة على الاستجابة للتحديات".