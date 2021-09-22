هيئة الفرزل في التيار الوطني: سنكون من الشاكرين لكل جهة تنوي المساعدة و ان اتفقنا او اختلفنا معها في السياسة

١- في خضم هذه الازمة المعيشية التي تعصف ببلادنا ، ندعو اهالي الفرزل و على اختلاف اطيافهم و توجهاتهم و احزابهم الى الوحدة و المحبة و العمل سوية مع البلدية و المخاتير و المعنيين في البلدة على وضع خطة لمواجهة كافة المشاكل و من ضمنها ازمة المحروقات و خصوصا اننا على ابواب الشتاء.

٢- نرحب بكل جهة تريد المساعدة و الوقوف بجانب اهل الفرزل ، و نعول على حكمة الاهالي في الابتعاد عن الحزازيات الضيقة ، و التركيز على تلبية احتياجات البلدة و سنكون من الشاكرين لكل جهة تنوي المساعدة و ان اتفقنا او اختلفنا معها في السياسة .

٣- نثمن موقف رئيس بلدية الفرزل السيد ملحم الغصان ، و نقول ان الفرزل ستبقى عنوانا للانفتاح و التلاقي بين جميع اللبنانيين ، و ستكون المثال الانصع للعيش المشترك و الوئام و لن نسمح ابدا بعزلها عن محيطها و عن دورها الريادي في البقاع .