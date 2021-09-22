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ميقاتي تلقى اتصالا من العاهل الاردني أبلغه فيه تكثيف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان

22
SEPTEMBER
2021
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 تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا من ملك الاردن عبدالله الثاني، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الملك عبدالله خلال الاتصال انه "سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ".

وشدد على "دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، متمنيا للرئيس ميقاتي "التوفيق في مهمته".

بدوره، شكر الرئيس ميقاتي "ملك الاردن على عاطفته الدائمة تجاه لبنان ومبادراته المشكورة تجاه الشعب اللبناني"، وقال: "ان اللبنانيين لم ينسوا وقوف الاردن الدائم الى جانب لبنان".

وتمنى "للاردن الشقيق بقيادة جلالته دوام الاستقرار".

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