فوز الدكتور وائل خليل من الجامعة اللبنانية بالميدالية الذهبية عن ابتكاره في مجال طب الأسنان من iCAN 2021 و WIIPA في كندا

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فاز الدكتور وائل خليل رئيس معاينة في قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان - الجامعة اللبنانية، بالميدالية الذهبية عن ابتكاره الطبي الحديث في المسابقة الدولية السادسة للابتكار والاختراع the 6th International Invention Innovation Competition in Canada - iCAN 2021 التي نظمت من بعد بتاريخ 28 آب 2021 وذلك بمشاركة 650 مخترعا من 70 دولة.



كما فاز بجائزة التقدير عن الابتكار الطبي عينه من جمعيات الملكية الفكرية العالمية WIIPA-World Invention Intellectual Property Associations ضمن (ICAN-2021).



ويتعلق ابتكار الدكتور خليل باكتشاف مواد جديدة وتصميم جديد لترميم الفك وتعويض الأسنان يُستخدم مع الأشخاص الذين يعانون من فقدان لعظم الفكين إما بسبب حادث أو بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في الفك أو مع الأشخاص المتقدمين في السن.



ويتيح الاكتشاف الجديد ترميم الفك وتعويض الأسنان من خلال تقنية (3Dprinting technology) بشكل دقيق جدا وسريع، وهي تقنية توفر على المريض اللجوء إلى العمليات الجراحية المُكلفة والخطيرة.



وسبق للدكتور خليل أن نال براءة اختراع أميركية (United States Patent) عن اكتشافه الطبي المذكور في شباط 2021، وفاز بميداليتين ذهبيتين من (EuroInvent) الذي انعقد في رومانيا بتاريخ 22 أيار 2021 ومعرض بيروت الدولي للاختراعات (BIIS-2021)