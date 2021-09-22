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‏توقيف متهم بعمليات سرقة احتيالية وتعميم صورته

22
SEPTEMBER
2021
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية من قبل شخص مجهول الهوية، يتواصل مع ضحاياه بأسماء مستعارة، عبر تطبيق "Facebook" ويوهمهم أنه طبيب أعشاب، أو أنه يعمل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية ليدخل بعدها إلى بيوتهم بهدف مساعدتهم، فيدس لهم المخدِر في الشراب أو القهوة، ومن ثم يقوم بسرقة ما تيسر له، ويتوارى عن الأنظار.

بنتيجة المتابعة والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 20-9-2021، في بلدة كفرحيم - الشوف، وتبين أنه يدعى ع. ق. (من مواليد عام 1962، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبقيامه، بتواريخ مختلفة، بأكثر من /20/ عملية سرقة بطريقة احتيالية.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال بالمفرزة المذكورة، على أحد الرقمَين 300216-25 أو 300187-25، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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