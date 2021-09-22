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وزير التربية عرض مع البنك الدولي إمكانات توفير دعم طارىء للتربية

22
SEPTEMBER
2021
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي التي ضمت كلا من كامل ابراهام ، ونتالي لاهير ، وهناء الغالي ، ونادين فرنجي ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .


وتناول البحث موضوع تأمين مقومات العودة إلى الدراسة ، ومكونات المشاريع الجارية مع البنك الدولي ، وإمكان تحريك الجهات المانحة من أجل توفير دعم طارىء لاستنهاض القطاع التربوي بكل مكوناته بما فيها التعليم العالي والجامعة اللبنانية .


وتم التوافق على بلورة الأفكار والمقاربات المتعلقة بالمشروع الهادف إلى طلب الدعم، ومناقشته في الاجتماع المقبل مع البنك الدولي نهاية الأسبوع.


واستقبل الوزير الحلبي رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري في زيارة تهنئة ، تم في خلالها عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير القطاع التربوي والجامعي ، ومتابعتها في المجلس النيابي .


واستقبل الوزير الحلبي كذلك، وزير التربية السابق أكرم شهيب في زيارة تهنئة بتسلمه مهام الوزارة .

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