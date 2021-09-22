جعجع: من المخزي جدا ان يتم تهديد محقق عدلي يعتبر من أنزه القضاة

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان قال فيه: "لمن المخزي جدا، ان يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه، كما انه من المؤسف جدا الا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة الى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها ان تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد او عرقلة للمحقق العدلي." واضاف :"بكافة الأحوال وبطريقة او بأخرى لن نترك قضية انفجار المرفا تسقط من دون كشف حقيقتها."