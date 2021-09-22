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الرئيس عون: لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية

22
SEPTEMBER
2021
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رئيس الجمهورية استقبل المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة :سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركزعلى النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي
 
الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 ومتمسك بحقوقه ونرغب باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
 
رئيس الجمهورية: توقيع اسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر
 
الرئيس عون: عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت والانتخابات النيابية ستجري في موعدها في أجواء من الديموقراطية والشفافية 
 
السفيرة رونيسكا: منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة لتحقيق ما ورد في بيانها الوزاري لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات 
 
المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة: مستمرون في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا خلال استقباله لها  قبل ظهر اليوم، ان لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري، لافتا الى انه وبالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة،  وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة اثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي.
 
وأشار الرئيس عون الى ان الاهتمام سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد. واكد الرئيس عون ان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا باي مساعدة يمكن ان تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال.
 
وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان  تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقال: من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية لان هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط.
ورحب الرئيس عون بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة، لافتا الى ان  عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على ان تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات.
 
واعلم رئيس الجمهورية السفيرة رونيسكا انه سيلقي كلمة لبنان امام الجمعية العام للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بتوقيت بيروت عبر الأقمار الصناعية، لان الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر الى نيويورك فضلا عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة.
 
وكانت السفيرة رونيسكا هنأت في مستهل اللقاء الرئيس عون على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة ان منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها.
 
ولفتت السفيرة رونيسكا الى ان مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع الى احاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل  الذي تقدمت به.
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