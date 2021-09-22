أمطار وعواصف.. ماذا ينتظرنا في طقس الغد؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائمًا اجمالاً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانًا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانًا لتصل لحدود الـ75 كلم/س خصوصًا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء هذا اليوم، حيث يتحول الى طقس ماطر وعاصف و يستمر تأثيره حتى مساء الجمعة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم مع وصول المنخفض الجوي، مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل لحدود ال50 كلم/س، وتهطل أمطار متفرقة ابتداء من فترة ليل الاربعاء - صباح الخميس، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل لحدود ال75 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية والساحلية.



- الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س تشتد احيانا لتصل الى 50 كم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34