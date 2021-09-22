living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وعواصف.. ماذا ينتظرنا في طقس الغد؟

22
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائمًا اجمالاً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانًا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانًا لتصل لحدود الـ75 كلم/س خصوصًا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء هذا اليوم، حيث يتحول الى طقس ماطر وعاصف و يستمر تأثيره حتى مساء الجمعة.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم مع وصول المنخفض الجوي، مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل لحدود ال50 كلم/س، وتهطل أمطار متفرقة ابتداء من فترة ليل الاربعاء - صباح الخميس، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات.


الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل لحدود ال75 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.


الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية والساحلية.


- الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س تشتد احيانا لتصل الى 50 كم/س.
- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي:757 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,26
- ساعة غروب الشمس: 18,34

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout