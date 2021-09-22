ما جديد موعد رفع الدّعم عن المحروقات؟

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كشف عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، أنّ "المعلومات تفيد بأن موعد رفع الدعم مؤجّل حتى نهاية شهر أيلول الجاري، على أن يتم ذلك وفق آليةٍ جديدة تحدّدها وزارة الطاقة".

وفي حديثٍ للأنباء، لفت البراكس إلى أنّ "مادة البنزين ستكون متوفرة في السوق لمدة تزيد عن أسبوعين بعد أن تنتهي البواخر من إفراغ الكميّات. ومن المفترض أن تصدر المديرية العامة للنفط جدول أسعار جديد، إلّا أن الجدول سيكون كلاسيكياً، والأسعار ستكون مدعومة".

وختم حديثه، مشيراً إلى أن "الأزمة متوقعٌ أن تشهد انفراجاً في الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن محطات كانت قد أغلقت أبوابها في وقت سابق فتحت يوم أمس، ومحطات إضافية ستفتح في الفترة المقبلة أيضاً".