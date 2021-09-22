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الجمهورية: عويدات طلب إعداد تقرير في شأن "تهديد صفا لبيطار"

22
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قضائياً، طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة تهديد شفهية وصلته بالواسطة من رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا. وكانت مواقع تواصل اجتماعي تداولت تغريدة عبر «تويتر» مفادها انّ «حزب الله» بعثَ برسالة تهديد الى القاضي البيطار، جاء فيها:»واصلِة معنا منّك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نِقبَعَك». وكانت إجابة البيطار: «فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة مِنّو».

 

ولاحقاً، حدّد البيطار 30 ايلول الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و1 تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدّد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد استجواب الوزراء السابقين المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ.

 

وأفيد انّ عدداً من الوزراء السابقين، بالاضافة إلى الرئيس حسان دياب، يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار. وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد نفّذوا وقفة احتجاجية أمام منزل القاضي خوري، للمطالبة بتنحّيه فوراً عن الملف.

الجمهورية
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