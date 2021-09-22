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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 أيلول 2021

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 الأخبار: الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!

مراسلات بين النيابة العامة التمييزية ومجلس النواب حول صلاحيات المحقّق العدلي: دعاوى ردّ وارتياب ضد البيطار

 

 

 

الديار: «داعش» يستعيد نشاطه لبنانياً ويخطط لعمليات أمنية
ميقاتي الى باريس... ولبنان يدقق بمعلوماته قبل التصعيد بوجه «اسرائيل»
البيطار يتحرك بوجه الثلاثي النيابي مستفيدا من تعليق الحصانات

 

 

 


نداء الوطن: مرسوم الدورة الاستثنائية: الموضوع قيد التشاور الرئاسي
البيطار "في خطر": غرفة عمليات لـ"قبعو"!

 

 

 


اللواء: ميقاتي غداً في الأليزيه: تنسيق خارطة المبادرة مع ورشة الحكومة
اشتباك قضائي - نيابي على خلفية مواعيد الاستجواب.. وسلفة جديدة لمؤسسة الكهرباء قيد التحضير!

 

 

 


البناء: أسئلة حول جدية هاليبرتون… وترجيح التسريب الأميركي لتحريك التفاوض / ميقاتي يلتقي ماكرون الجمعة… والحكومة تضع خطة الـ 100 يوم بعد عودته / بيطار يسرّب تعرّضه للتهديد وعويدات يطلب إفادته… بعد تغاضيه عن نيترات البقاع! /

 

 

 


النهار: بايدن يعلن التزامات مالية جديدة لمكافحة جائحة كورونا والتغيّر المناخيّ

 

 

 


الجمهورية: ميقاتي الى باريس لتحريك سيدر

بايدن: إذا عادت إيران عدنا

 

 

 

the daily star: Lebanon’s inflation rises to highest globally: Bloomberg

 

 

 

l'orient le jour: Bitar passe outre les menaces du Hezbollah et maintient les convocations

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