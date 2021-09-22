أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 أيلول 2021

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال مرجع في دولة إقليمية انّ الأردن وحده يمثل صندوق البريد الأميركي حول سورية، وانّ الدول العربية التي كانت تنتظر إشارة الانفتاح على سورية قد وصلتها الإشارة بزيارة وزير الدفاع السوري الرسمية الى عمّان، والأمر الآن يتعلق بحسابات الدول المعنية ومنها لبنان…



خفايا

تساءلت مصادر حقوقية عن الصلة بين اكتشاف النترات في البقاع وعلاقتها بنترات مرفأ بيروت وعدم اهتمام المحقق العدلي في قضية المرفأ بمتابعتها مع ما يجري نشره من تقارير حول المحقق العدلي وتعرّضه لحملات استهداف لشدّ الانتباه نحو قضايا تجلب التعاطف مع المحقق وتضعف الانتقادات.



نداء الوطن: خفايا

تساءلت جهات قانونية عما إذا كانت النيابة العامة التمييزية مستعدة للإدعاء على الحاج وفيق صفا في حال تمّ التأكد أنه وجه تهديداً إلى القاضي بيطار وذلك على ضوء طلبها من الأخير تقريراً حول هذا الأمر.

رد رئيس حزب على حملة الإتهامات التي تطال حزبه بأن حبل الكذب قصير وأن الكذبة سترتد على مطلقيها الذين باتت صورتهم مهشمة ومشوهة ومن الصعب ترميمها عن طريق تهشيم صورة الآخرين.



اللواء: أسرار

همس

قال وزير معني أن الأولوية في الاليزيه لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا ما سيبحثه في أول لقاء رسمي مع مسؤول لبناني..



غمز

لم يُعرف بعد ما إذا كانت دفعات المساعدات الاجتماعية، ستتحول إلى المصارف حيث توطن المعاشات دفعة واحدة أو على دفعات، ضمن سلّم إهتمامات معروفة.



لغز

لا يزال عدد من النواب منشغلين بإعادة إحتساب عدد المانحين الثقة للحكومة في ضوء الحسابات العلنية التي طفت على السطح الإعلامي..