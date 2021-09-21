مولوي عرض مع المحافظين شؤون المحافظات الادارية والامنية والانمائية

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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه عصر اليوم، المحافظين، في اطار متابعاته لشؤون المحافظات الادارية والامنية والانمائية.



والتقى مولوي على التوالي، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ عكار عماد اللبكي، واستعرض معهم اوضاع المحافظات وحاجاتها.



واعطى مولوي توجيهاته ب"ضرورة تسيير اوضاع المواطنين بالسرعة المطلوبة ضمن الاطر والقوانين المرعية الاجراء، والمباشرة بتنظيف الأقنية والمجاري منعا لتجمع المياه اثناء هطول الامطار في فصل الشتاء".