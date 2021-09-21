بالفيديو: شكر من رئيس بلدية الفرزل إلى السيد نصرالله

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وجه رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان رسالة شكر وامتنان الى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على اللفتة الكريمة التي خص بها حزب الله بلدة الفرزل بتامينه مادة المازوت لصالح محطة بئر مياه الفرزل الذي يؤمن المياه لكل اهالي الفرزل المسيحيين وفق تعبير الغصان الذي اكد ان اهالي الفرزل سبق لهم ووقفوا الى جانب اخوتهم في عدوان تموز وفتحوا منازلهم وكنائسهم ومدارسهم .

وختم الغصان قائلا نحن سنبقى الى جانب السيد حسن نصرالله لانه رجل بافعاله والاهم انه صادق ونحن نقف الى جانب الرجال . ووردت معلومات أن البيان أثار " حفيظة" مناصرين القوات اللبنانية في البلدة.