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مشروع لدعم النقل المشترك في المتن...ماذا عن تسعيرة بدل النقل؟

21
SEPTEMBER
2021
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طلقت مؤسسة هاني صليبا مشروع دعم النقل المشترك في قضاء المتن ليستفيد منه جميع اللبنانيين حصرا طيلة أيام الأسبوع، "في ظل الأزمة المعيشية القاسية وإيمانا منها بضرورة مساعدة أهلنا على الصمود في قراهم".

تقوم المبادرة على دعم المؤسسة لنصف تكلفة النقل لكل اللبنانيين الذين يستقلون الباصات التي تحمل إسم المؤسسة ليصبح بدل النقل ٥٠٠٠ ليرة بدل ١٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، علما أن الباصات ستسلك خطوط النقل المشترك المعروفة في المنطقة وستنطلق من النقاط المتعارف عليها في كل بلدة، والخطوط هي التالية:

-بسكنتا/بتغرين/ بكفيا/انطلياس/الدورة
-المروج/ضهور الشوير / بكفيا/ انطلياس/الدورة
- بتغرين/ بكفيا/ انطلياس/ الدورة/
-بكفيا/ ضهر الصوان/ بعبدات/ المكلس/ الدورة.

وأكدت مؤسسة هاني صليبا أن همها الأول هو الوقوف إلى جانب أهلها في المحنة الإجتماعية التي نمر بها، داعية أصحاب الباصات في المنطقة إلى الإتصال بمكاتب المؤسسة في حال رغبوا بالتعاون معها لما لهذا المشروع من مردود مادي مباشر على أصحاب الباصات.

وتمنت مؤسسة هاني صليبا أن تزول هذه المحنة الصعبة التي يمر بها الوطن، داعية كل اللبنانيين إلى الإستفادة من هذا المشروع والتحلي بالأمل والعزيمة لاجتياز هذه المرحلة الصعبة.

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