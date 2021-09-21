بعد مقتل تاتيانا.. كيف ودعتها خالتها ارزة الشدياق؟

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نشرت أرزة شدياق مقطع فيديو من تشييع ابنة شقيقتها تاتيانا واكيم، والتي توفيت برصاصة في أحد مطاعم بلدة غوسطا.

وكتبت شدياق: "اليوم عرس تاتيانا في البوشرية، هكذا نزوّج أولادنا في لبنان". وعبّرت شدياق عن حزنها لعدم تمكنها من المشاركة في الجنازة بسبب تواجدها في دبي، وعلقت: "أشارك من هنا بالمسبحة كي يصبركم الله على هذه المصيبة ولكي تحملها العذراء كالملاك وتضعها في حضنها ولا تتركها أبداً، وتبرّد قلب أمها وأبيها وشقيقيها وكل العائلة والمحبين".

وتابعت: "خسارة كبيرة لا تعوّض، لعن الله ساعة الشيطان يا خالتي... يا ليتني أنا مت ولم تموتي أنتِ، احترق قلبي عليك، بعد انتهاء عرسك نامي في حضن العذراء يا حبيبة قلبي وانتظرينا".