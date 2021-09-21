رئيس نقابة الدواجن : أسعار منتجات الدجاج واكبت إنخفاض الدولار وهكذا أصبحت

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أكد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس ان اسعار منتجات الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، كاشفاً عن أن سعر كيلوغرام الفروج أضحى يتراوح اليوم بين 20 و23 ألف ليرة مقارنة بـ28 ألف ليرة قبل هبوط سعر صرف الدولار، أما كيلوغرام صدر الدجاج فإنخفض إلى ما بين 45 و50 ألف ليرة بعدما كان بين 60 و65 ألفاً، كما إنخفض كيلوغرام الفخذ إلى 19 ألفاً بعدما كان بنحو 23 الف ليرة.



وكشف بطرس في بيان عن مشكلات جوهرية تهدد وجود قطاع الدواجن، لعل ابرزها إضطرار المنتجين واصحاب المزارع على البيع بأقل من كلفة الانتاج منذ أواخر شهر رمضان حتى اليوم، "ففي حين تبلغ كلفة الانتاج 1,35 دولار (من دون الدعم)، يتم البيع على سعر دولار واحد نتيجة فائض العرض واستيراد دجاج المجلد، محذراً من أن"هناك مزارع كثيرة أقفلت، فيما عمدت بعض المزارع الأخرى إلى تخفيض إنتاجها، الأمر الذي سيعرض القطاع الى إختلالات جوهرية خلال الشهرين المقبلين.

وشدد على أن هذه المخاطر تستدعي توقيف الإستيراد فوراً، لضمان إستمرارية القطاع في تلبية حاجات السوق اللبنانية من لحم الدجاج الى حين تعديل التعرفة الجمركية، أوضح أنه خلال الأزمة، شهدنا فقدان العديد من المنتجات الغذائية بإستثناء الدجاج كونه منتج محلي، مبدياً استغرابه من أن الدولة وبدلاً من حماية القطاع تفتح باب الإستيراد ولا سيما للدجاج التركي المدعوم من دولته بنسبة 15-20 في المئة.

ولفت بطرس الى أن النقابة طلبت موعداً من وزير الزراعة عباس الحاج حسن لعرض كل الامور والمشاكل التي يمر فيها القطاع، مؤكداً تعويلهم كثيراً على اللقاء مع الوزير الحاج حسن كونه المعني الأول بحماية القطاع والحفاظ على قدراته والعاملين فيه في خدمة اللبنانيين.