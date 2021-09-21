اعادة انتخاب نقابة عمال ومستخدمي مصب الزهراني البترولية بالتزكية

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نظمت "نقابة عمال ومستخدمي مصب الزهراني البترولية" انتخاباتها التكميلية باشراف وزارة العمل ممثلة برئيسة دائرة العمل زينة فرحات، ففاز كامل الاعضاء بالتزكية بعد مضي المهلة القانونية من دون اي ترشح بالمقابل.

والاعضاء الفائزين هم: احمد شكر رئيسا، فهيم بطاح نائب رئيس اول، رفعت العاكوم نائب رئيس ثان، عبدالله دياب امينا للسر، سليمان الحلو نائبا لامين السر، حسن غزالة امينا للصندوق، محمد علول محاسبا، محمد الشامية شؤونا اجتماعية، محمد بعجور شؤونا اعلامية، علي مهدي مستشارا، بول الخوري علاقات عامة واحمد غدار شؤون العلاقات الخارجية.