اغتيال أحمد مراد... الجيش يوقف "خلية مؤيدة لـ داعش"

A + A -

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان, أنها "أوقفت في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص كانوا يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم".

ووفق البيان, "كانت الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021, وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".