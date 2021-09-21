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الرئيس ميقاتي يطمئن اللبنانيين!

21
SEPTEMBER
2021
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدًا من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزري قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه في السراي الكبير.


وبعد الزيارة قال البزري:" الزيارة هي لتهنئة الرئيس ميقاتي وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته، كما وضعنا انفسنا كقطاع خاص بتصرفه من اجل المساعدة في المشاريع التي تحتاج الى دراسة، وهو أكد العمل على تنظيم ورش عمل من اجل التعاون".

 

وأضاف:"المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال الاعمال وعائلاتهم في لبنان، وطمأننا الرئيس ميقاتي انه في القريب العاجل، أي خلال الاسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، واهم الامور التي يجب معالجتها هي الامور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس".

 

وختم بالقول:" هناك امور أساسية ورئيسية سيباشر رئيس الحكومة بتنفيذها فورا، وسيلمس المواطن اللبناني أن هناك تقدما في هذه الخطوات، ونحن لدينا ثقة بالرئيس ميقاتي وحكومته ونتمنى ان نشهد نتائج ايجابية بأسرع وقت".

 

ثم استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.

 

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير الاردن لدى لبنان وليد الحديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

واكتفى السفير بالقول "هدف الزيارة تهنئة الرئيس ميقاتي ودعمه في مهمته، كما تطرق البحث الى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية – الاردنية المشتركة".

 

كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا العائدة الى بيروت من الولايات المتحدة الاميركية.

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