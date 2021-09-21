البنزين متوفر.. إنفراجات لما بعد أيلول!

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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس انه ستقوم شركات عدة مستوردة بتوزيع البنزين اليوم على السوق المحلي، وسنشهد اعادة فتح محطات عديدة ابوابها للمواطنين تباعا، وسنشهد في الايام المقبلة تحسنا ملحوظا، وانفراجات في ازمة البنزين تتخطى نهاية شهر ايلول".

واشار الى انه "قبل يوم الاربعاء ستقوم ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين بتفريغ حمولاتها، بحيث يصبح عندها مخزون البنزين متوفرا للاسواق لفترة تفوق الاسبوعين".

وناشد المعنيين المسؤولين "الاعلان عن الالية التي ستعتمد لرفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن ان يخلق بلبلة أو ينقلنا الى ازمة من نوع آخر مسبقا".