عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 أيلول 2021

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الأخبار: بايدن يحيي الترامبية: حرب صليبية ضدّ الصين

ثقة 85 نائباً: فرصة للإصلاح أم للتغوّل؟

خطّة ميقاتي للإنقاذ: «تسوية» تريدها المصارف

التحقيق من فرع المعلومات إلى المخابرات: مَن يحاول طمس لغز نيترات بعلبك؟

الديار: «الغام» داخلية تواكب انطلاقة حكومة «معا للانقاذ» : الترسيم وتفجيرالمرفأ

ميقاتي يتلقى تطمينات اميركية ــ فرنسية بعدم التعطيل «ويسترضي» طهران !

«كرة» الحدود البحرية لدى عون... وبري لن يساوم بعبدا بملف الحصانات

نداء الوطن: "رندحة" بين أهل الأكثرية... وباسيل "منتحل صفة"

"حشرة" سيادية لحكومة ميقاتي ومولّدات "الحزب" ترعى "الثقة"

اللواء: «عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!

تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس.. وطوبير المحروقات تستعد للإختفاء

البناء: الحكومة على كتف متغيّرات إقليمية إيجابية متسارعة… وشجاعة فرض الإرادة توسّع المكاسب / ثقة بـ 85 صوتاً… وتسجيل مواقف… وميقاتي أمام تحدي الإقدام نحو سورية / رعد: سفن كسر الحصار قرار سيادي ترجم قدرة الردع الوطني… فتح طريق الحكومة /

النهار: معارك العهد وخصومه... قبل الثقة وبعدها!



the daily star: Lebanon govt wins vote, says IMF talks have begun

l'orient le jour: Un retour de la croissance libanaise à moyen terme reste possible, selon l’IFI