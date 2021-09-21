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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر حكومية أنّ هناك مسعى للاستعانة بمكاتب خبرة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتقييم ومقارنة المطالبات اللبنانية و»الإسرائيلية» في ما يخصّ المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر، وانّ المسعى يلقى قبولاً مبدئياً من الجانبين الأممي والأميركي.


خفايا

قال مرجع نيابي انّ الامتحان الأول للحكومة سيكون النجاح في البدء بإصدار البطاقة التمويلية في الشهر المقبل وإثبات فعاليتها ونزاهة معاييرها وتغطيتها لشرائح كافية لامتصاص الناتج عن رفع الدعم الذي بات أمراً واقعاً.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

قامت الماكينة الانتخابية التابعة لحركة يقودها نائب مستقيل غير حزبي كانت تصدر الاصوات عددياً في دائرته في الـ 2018 بجردة كاملة على المرشحين الذين قد تطرحهم على لوائحها في المناطق. ورشة الجوجلة امتدت على ايام بدون ان يتم حسم الاسماء مما قد يستغرق وقتاً اضافياً.

 

توقع مصدر اداري ان يواجه القطاع العام استحالة شراء مادة المازوت بسبب تسعيرها بالدولار كون الفواتير الصادرة بالدولار التي تسدد في قيود المؤسسات والادارات العامة تحتسب على اساس سعر الصرف الرسمي بالاضافة الى عدم امكانية استحصال تلك المؤسسات على الفريش دولار.

 

حذّر مصدر اقتصادي من عملية احتيال كبيرة وخطيرة تطال حملة اسهم سوليدير من خلال التلاعب بأسعار الاسهم والاستحواذ على الاسهم من قبل غير لبنانيين.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يستبعد دبلوماسي لبناني انعكاس الخلاف الأميركي الفرنسي الكبير سلباً على محاولة إخراج لبنان من «عنق الزجاجة»..


غمز
تدقق المراجع المعنية ببعض الملفات التي أثارت أحكامها فضيحة عقارية، تتصل بمن أصدرها!


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