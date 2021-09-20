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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": مع ثقة كبيرة بالنفس تنطلق حكومة ميقاتي لتحاول أن تفعل شيئًا

20
SEPTEMBER
2021
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مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

 "مع ثقة كبيرة بالنفس، تنطلق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتحاول أن تفعل شيئًا.
ومن الآن يفترض أن تصبح الحدودُ الفاصلة واضحةً بين من يحاول أن يفعل شيئًا، ومن يصر على عدم فعل أي شيء أو حتى عرقلة ما يحاول غيره أن يفعله.
فقد تعدلت عناوين الانقسام السياسي وتغيرت لتصبح كالاتي:
هناك من يريد حكومة مهما كان رأيه بها على اعتبار أن وجودها أفضل من عدم وجودها، وهناك من لا يريد حكومة بالمطلق.
هناك من يريد تدقيقاً جنائياً "بالتي هي أحسن" وهناك من لا يريد تدقيقا جنائياً.
هناك من يريد خفض سعر الصرف وهناك من يريد إنهاء القدرة الشرائية للأجور بشكل كامل.
هناك من يريد تأمين المحروقات من أي مكان في العالم وهناك من يريد ابقاء الناس والمستشفيات والمدارس من دون محروقات.
هناك من يسعى لتأمين الدواء من حيث يستطيع وهناك من يريد موت الناس من دون دواء.
هناك من يريد استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وهناك من يتمسك بإبقائها في الخارج.
هناك من يحاول وهناك من لا يكتفي بعدم المحاولة فقط إنما يسعى أيضًا لإفشال من يحاول.
لو كان التنافس بين مشروعين أو برنامجين لكان في ذلك مصلحة كبيرة للمواطن؛ لو كان الفريقان يتنافسان على خدمة المواطن كما يحصل في غالبية الدول لكان في ذلك منفعة كبيرة للمواطن، لكننا هنا أمام ظاهرة غريبة عجيبة: هناك فريق يحاول بكل الوسائل تجاوز العراقيل والصعاب، في مقابل فريق ثانٍ يتفرج ويشمت ويسخر ويقوم بكل ما يلزم لتخريب مساعي الفريق الأول.
كان حلمهم أن تنقطع الكهرباء بالكامل عن المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العمل، ليتبعها انقطاع في المياه والانترنت وأجهزة التنفس والنقل والمواصلات، لكن هذا لم ولن يحصل بفضل الاستنفار على أكثر من جبهة، وما بدأ في المحروقات سيستكمل في عدة مجالات.
أردتم قتل الناس، ناسكم وكل الناس، لتنتقموا من ميشال عون، لتحريضهم على ميشال عون، لكن ما على الناس سوى المقارنة بين ما يحاول ميشال عون أن يفعله وما تفعلونه أنتم، والانتخابات قريبة.
في حلقة ضروري نحكي الليلة نطرح أسئلة عن الخطوات المنتظرة من الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة وهل ستتمّكن من رفع لبنان من الهاوية مع الكاتب السياسي حسام مطر، والصحافي داوود رمّال ويتخلّل الحلقة مداخلة إقتصادية مع الدكتور ليال منصور."

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