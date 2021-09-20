ميقاتي في كلمته المسائية: المساعدات الاجتماعية لن تكون انتخابية

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أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال كلمته المسائية في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، إلى أننا "في وضع صحي صعب، وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد... ونحن في موضع معيشي واجتماعي صعب وندركه. وأنا أعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية من دون أي تمييز، وأي مساعدة... ولن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات إِلى المحتاجين".



واعتبر أننا "نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي في شكل طبيعي، وهذه ضرورة وأولية، إضافة إلى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم"، لافتا إلى أن "في موضوع انفجار المرفإ يجب إعادة تأهيله بشفافية تامة، وضمن الأصول إضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد. ووستتم متابعة الموضوع إضافة إلى انفجار التليل".



وأكد وجوب "إعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الانتاج بالنسبة إلى الكهرباء" وتمنى على "المجلس النيابي أن ينهي موضوع الكابتل كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد، والتهريب الذي هو بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من اساسياتي".



وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه "يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟" وأكد: "سأعمل جاهدا لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية ومن دون تخوين".