نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: مستمرون في الإضراب وتاريخ العودة إلى المدارس لا يعنينا

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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود استمرارهم في الإضراب، مشدداً على أنهم لن يعودوا إلى أي مدرسة إذا لم تجرى معها اتفاقية مسبقة حول جدولة وإعطاء الحوافز وخاصة في القانون 46 والدرجات الست.

ولفت في حديث متلفز إلى إن "تاريخ 27 الجاري للعودة الى المدارس لا يعنينا".

وعن إمكان تأجيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الخاصة، قال: "هناك الكثير من المدارس أعلنت عن تاريخ بدء العام الدراسي ثم أخّرته بسبب الإشكالية القائمة بين الأساتذة والمدارس. ولكن في المدارس حيث تحلحلت الأمور فهم يعودون إلى التدريس ونسبة المدارس الخاصة التي أعطت الحقوق لأساتذتها أو هي تناقش كيفية إعطائهم حقوقهم لا تتجاوز الـ 30%".

وعن نسبة الأساتذة الذين غادروا لبنان، أشار عبود إلى أن "هناك مدرسة واحدة غادرها 104 أساتذة من أصل 400 أستاذ وهنا نتحدث عن 20% إلى 25%".