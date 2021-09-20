بري لعدوان: ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب والدولة اللبنانية

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قال رئيس مجلس النوب نبيه بري في مداخلة له، ردا على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم: "القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص أن تنسق قوات الامم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للامر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني".