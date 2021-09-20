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عدوان: يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكن من التعاطي معها بمسؤولية

20
SEPTEMBER
2021
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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان في الجلسة المسائية للثقة: "إن الظرف الذي نعيشه اليوم من أصعب الظروف التي مرت بها البلاد منذ سنوات طويلة، إذ يعاني المواطن من كل شيء، والإذلال يطال مختلف التفاصيل الحياتية".

أضاف: "إن الوقت ليس للمماحكات إطلاقا، ولا لتسجيل النقاط، إنما صدقا والتزاما مع الناس والحكومة بغض النظر عن الثقة المطروحة فيها يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكن من التعاطي معها بمسؤولية".


وتابع: "نسأل حكومة دياب أين ال18 مليار دولار التي صرفت بين تشرين 2019 واليوم؟ فعلى التدقيق والتحقيق أن يبدأ من هنا، إذ أنه ب5 مليارات دولار كنا دفعنا ودائع مليار لبناني. لم مولنا دعما يخدم الجزء الأكبر منه التهريب والكارتيلات؟".

وعن النفط الإيراني، قال: "عبثا نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه، وعبثا نتحدث عن السيادة، إذ لا يحق لأحد استباحة الحدود. ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أقول الاستنكار لا يكفي، فعليك القول إن السيادة لا تجزأ. وعندها نتكلم عن تطبيق القوانين، إذ القوانين لا يمكن تطبيقها على الضعيف واستثناء القوي".

أضاف: "لا يمكن لأي فريق ان يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقا السيادة اللبنانية التي لا تجزأ، فالمقاومة شيء مقدس، إنما المقاومة في كل دول العالم مفهومها أنها تقوم عندما تسقط الدولة، ولا يمكن أن تقوم عندما تكون هناك دولة".

اضاف: "وإن كنا نريد فعلا أن نحترم سيادة الدولة يجب أن نحترم قرار الحرب والسلم، ويجب أن نجد لمقاومة المواطنين إطارا ضمن الدولة"، واعتبر ان "المصلحة الشخصية والحزبية والسلطوية تمر قبل المصلحة العامة وهذا ملخص المرحلة".

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