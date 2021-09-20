استقبال وزير الدفاع لأعضاء المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم أعضاء المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وضم الوفد: رئيس أركان الجيش اللواء الركن أمين العرم، المدير العام للادارة اللواء الركن مالك شمص، مفتش عام وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن ميلاد اسحق، عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أمين سر المجلس العسكري العميد الركن أحمد الأسير، رئيس مكتب القائد العميد الركن عماد خريش، ورئيس مكتب اللواء رئيس الاركن العقيد الركن وليد الخوري، وذلك لتقديم التهنئة لمناسبة تولِّيه منصبه الجديد.