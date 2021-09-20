الرئيس عون اطلع من النائب السابق أبو زيد على نتائج زيارته الى موسكو ومحادثاته مع المسؤولين الروس

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب السابق امل أبو زيد الذي اطلعه على نتائج زيارته الأخيرة الى موسكو، وحصيلة الاجتماعات التي عقدها مع نائب وزير الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والموفد الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف، والتي تمحورت حول العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها، والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

كما تطرق البحث الى مسألة عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم وآخر التطورات المتصلة بهذه المسألة.